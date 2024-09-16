Воженков Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воженков Борис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воженков Владимир Михайлович

Мать: (Воженкова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Смерть
Неизвестно

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