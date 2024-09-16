Воженков Владимир Михайлович
Место рожденияс. Волчиха Нижегородской губернии
Дата рождения1895
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воженкова) Вера Владимировна
Мать ребёнка: (Воженкова) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воженков Борис Владимирович
Мать ребёнка: (Воженкова) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Воженков Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: (Воженкова) Анна Сергеевна
Смерть
?.01.1943