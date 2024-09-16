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Воженков Владимир Михайлович

Место рождения

с. Волчиха Нижегородской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воженкова) Вера Владимировна

Мать ребёнка: (Воженкова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воженков Борис Владимирович

Мать ребёнка: (Воженкова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Воженков Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: (Воженкова) Анна Сергеевна

Смерть
?.01.1943

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