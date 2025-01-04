Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти30.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домолазов Алексей Домолазов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Домолазова) Надежда Домолазова
Отец ребёнка: Домолазов Алексей Домолазов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домолазов Алексей Домолазов
Рождение ребёнка
1929
Сын: Домолазов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Домолазов Алексей Домолазов
Рождение ребёнка
1937
Сын: Домолазов Виктор Домолазов
Отец ребёнка: Домолазов Алексей Домолазов
Смерть
30.12.1979