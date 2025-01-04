Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева

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Место рождения

Албай, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1909

Дата смерти

30.12.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1929 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Алексей

Мать: ?

Албай, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домолазов Алексей Домолазов

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Домолазова) Надежда Домолазова

Отец ребёнка: Домолазов Алексей Домолазов

Губаха, город Губаха, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домолазов Алексей Домолазов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домолазов Алексей Домолазов

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Домолазов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Домолазов Алексей Домолазов

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Домолазов Виктор Домолазов

Отец ребёнка: Домолазов Алексей Домолазов

Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
30.12.1979

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