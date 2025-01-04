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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева
Отец ребёнка: Алексей
Албай, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно