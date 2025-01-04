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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева

Отец ребёнка: Алексей

Албай, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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