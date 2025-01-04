Домолазов Михаил Алексеевич 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домолазов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Губаха, город Губаха, Пермский край

Дата рождения

1929

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Домолазов Алексей Домолазов

Мать: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
01.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домолазова (Карпова) Нина Петровна

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1956

Сын: Домолазов Александр Домолазов

Мать ребёнка: Домолазова (Карпова) Нина Петровна

Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
1989
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым

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