Домолазов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1989
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
01.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Домолазова (Карпова) Нина Петровна
Рождение ребёнка
23.10.1956
Сын: Домолазов Александр Домолазов
Мать ребёнка: Домолазова (Карпова) Нина Петровна
Смерть
1989
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым