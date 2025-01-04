Домолазов Алексей Домолазов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.01.1946
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Домолазов Павел Домолазов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Домолазова) Надежда Домолазова
Мать ребёнка: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева
Рождение ребёнка
1929
Сын: Домолазов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева
Рождение ребёнка
1937
Сын: Домолазов Виктор Домолазов
Мать ребёнка: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева
Смерть
16.01.1946
Причина смерти: во время спасательной операции