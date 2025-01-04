Домолазов Алексей Домолазов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Домолазов Алексей Домолазов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.01.1946

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1929 г.р.
1937 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Домолазов Павел Домолазов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Домолазова) Надежда Домолазова

Мать ребёнка: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Домолазов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Домолазов Виктор Домолазов

Мать ребёнка: Домолазова (Богатырева) Прасковья Богатырева

Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
16.01.1946
Губаха, город Губаха, Пермский край
Причина смерти: во время спасательной операции

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