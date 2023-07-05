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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Николай Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Николаевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Тимофей Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Николаевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Аким Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Николаевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Осип Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно