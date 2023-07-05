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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Николай Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Николаевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Тимофей Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Николаевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Аким Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Николаевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Осип Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Николаевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно