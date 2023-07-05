Николай Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дементий Николаевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Федосьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Акулина Федосьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Нинила (?) Николаевна

Мать ребёнка: Акулина Федосьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Михайла Николаевич

Мать ребёнка: Акулина Федосьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Акулина Федосьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Николай Николаевич

Мать ребёнка: Акулина Федосьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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