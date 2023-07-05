Николай Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Дементий Николаевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Федосьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Акулина Федосьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Нинила (?) Николаевна
Мать ребёнка: Акулина Федосьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Михайла Николаевич
Мать ребёнка: Акулина Федосьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Акулина Федосьевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Николай Николаевич
Мать ребёнка: Акулина Федосьевна
Смерть
Неизвестно