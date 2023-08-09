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Аким Дементьевич

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Дементий Николаевич

Мать: ?

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Акимовна

Мать ребёнка: Агафья Игнатова

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Афимья Акимовна

Мать ребёнка: Агафья Игнатова

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Акимовна

Мать ребёнка: Агафья Игнатова

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Акимович

Мать ребёнка: Агафья Игнатова

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Игнатова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно