Аким Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Дементий Николаевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Акимовна
Мать ребёнка: Агафья Игнатова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Афимья Акимовна
Мать ребёнка: Агафья Игнатова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Акимовна
Мать ребёнка: Агафья Игнатова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Акимович
Мать ребёнка: Агафья Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Игнатова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно