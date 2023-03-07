Орлова (Громова) Лилия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Громова) Лилия Константиновна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

03.05.1926

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1926

Отец: Громов Константин Петрович

Мать: Громова Антонина Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Владимир Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Владимир Сергеевич

Смерть
2005
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, Москва
http://www.vvedenskoe.pogost.info/displayimage.php?pid=21638&fullsize=1
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