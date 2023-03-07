Орлова (Громова) Лилия Константиновна
Место рождения
Дата рождения03.05.1926
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1926
Рождение ребёнка
08.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
28.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Владимир Сергеевич
Смерть
2005
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, Москва
http://www.vvedenskoe.pogost.info/displayimage.php?pid=21638&fullsize=1