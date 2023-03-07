Громов Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения07.10.1902
Дата смерти20.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1902
Рождение ребёнка
03.05.1926
Дочь: Орлова Лилия Константиновна
Мать ребёнка: Громова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громова Антонина Ивановна
Военная награда
09.04.1944
Орден Красной Звезды №: 26/н от: 09.04.1944
Смерть
20.01.1975
Похороны
Неизвестно
http://www.vvedenskoe.pogost.info/displayimage.php?pid=21638&fullsize=1