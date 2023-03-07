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Громов Константин Петрович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.10.1902

Дата смерти

20.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1902

Отец: Громов Петр Григорьевич

Мать: Громова Агрипина Иосифовна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1926

Дочь: Орлова Лилия Константиновна

Мать ребёнка: Громова Антонина Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
31.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громова Антонина Ивановна

Военная награда
09.04.1944
Орден Красной Звезды №: 26/н от: 09.04.1944
Смерть
20.01.1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
http://www.vvedenskoe.pogost.info/displayimage.php?pid=21638&fullsize=1
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