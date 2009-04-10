Орлов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1924

Дата смерти

10.04.2009

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1924

Отец: Орлов Сергей Васильевич

Мать: Орлова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
08.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Лилия Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Лилия Константиновна

Смерть
10.04.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
http://www.vvedenskoe.pogost.info/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=127
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