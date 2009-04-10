Орлов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1924
Дата смерти10.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1924
Отец: Орлов Сергей Васильевич
Мать: Орлова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
08.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Лилия Константиновна
Рождение ребёнка
28.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Лилия Константиновна
Смерть
10.04.2009
Похороны
Неизвестно
http://www.vvedenskoe.pogost.info/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=127