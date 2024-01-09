Украинский Алексей Максимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: Украинский Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинская Анна
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Украинский Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Украинская Анна
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Украинская Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Украинская Анна
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Украинская Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Украинская Анна
Рождение ребёнка
По 1850
Дочь: Украинская Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Украинская Анна