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Украинский Алексей Максимович

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: Украинский Максим

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская Анна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Украинский Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Украинская Анна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Украинская Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Украинская Анна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Украинская Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Украинская Анна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
По 1850

Дочь: Украинская Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Украинская Анна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

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