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Украинская Анна

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинский Алексей Максимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Украинский Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Украинский Алексей Максимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Украинская Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Украинский Алексей Максимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Украинская Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Украинский Алексей Максимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
По 1850

Дочь: Украинская Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Украинский Алексей Максимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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