Украинская Анна
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Украинский Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Украинский Алексей Максимович
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Украинская Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Украинский Алексей Максимович
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Украинская Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Украинский Алексей Максимович
Рождение ребёнка
По 1850
Дочь: Украинская Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Украинский Алексей Максимович
Смерть
Неизвестно