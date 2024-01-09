Украинский Роман Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: Украинский Алексей Максимович
Мать: Украинская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинская Фекла
Рождение ребёнка
До 17.08.1845
Сын: Украинский Андрей Романович
Мать ребёнка: Украинская Фекла
Рождение ребёнка
До 01.01.1848
Сын: Украинский Стефан Романович
Мать ребёнка: Украинская Фекла
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Украинская Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Украинская Фекла
Смерть
Неизвестно