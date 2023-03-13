Горшенинъ Филипъ
Место рожденияСимбирский уездъ деревня Тимошкино
Дата рождения1755
Дата смерти14.09.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Горшенинъ-Бобылевъ Никифоръ
Мать: Горшенина Мавра Иванова
Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1776
Сын: Горшенинъ Семенъ
Мать ребёнка: Горшенина Афимья
Рождение ребёнка
1778
Сын: Горшенинъ Иванъ
Мать ребёнка: Горшенина Афимья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горшенинъ Герасимъ
Мать ребёнка: Горшенина Афимья
Рождение ребёнка
16.02.1785
Дочь: Емельянова Авдотья
Мать ребёнка: Горшенина Афимья
Рождение ребёнка
10.11.1787
Сын: Горшенинъ Филипъ
Мать ребёнка: Горшенина Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшенина Афимья
Смерть
14.09.1821