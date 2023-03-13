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Горшенинъ Филипъ

Место рождения

Симбирский уездъ деревня Тимошкино

Дата рождения

1755

Дата смерти

14.09.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Горшенинъ-Бобылевъ Никифоръ

Мать: Горшенина Мавра Иванова

Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1776

Сын: Горшенинъ Семенъ

Мать ребёнка: Горшенина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Горшенинъ Иванъ

Мать ребёнка: Горшенина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горшенинъ Герасимъ

Мать ребёнка: Горшенина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1785

Дочь: Емельянова Авдотья

Мать ребёнка: Горшенина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1787

Сын: Горшенинъ Филипъ

Мать ребёнка: Горшенина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Афимья

Смерть
14.09.1821
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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