Горшенинъ-Бобылевъ Никифоръ
Место рожденияСимбирский уездъ деревня Тимошкино
Дата рождения1699
Дата смерти1789
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Горшенинъ Тимофей
Мать: не указана
Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Горшенина Мавра Иванова
Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Кутянина Настасья
Мать ребёнка: Горшенина Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Горшенина Мавра Иванова
Тимошкино
Рождение ребёнка
1755
Сын: Горшенинъ Филипъ
Мать ребёнка: Горшенина Мавра Иванова
Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горшенинъ Тимофей
Мать ребёнка: Горшенина Мавра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшенина Мавра Иванова
Смерть
1789
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан