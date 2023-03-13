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Горшенинъ-Бобылевъ Никифоръ

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Место рождения

Симбирский уездъ деревня Тимошкино

Дата рождения

1699

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Горшенинъ Тимофей

Мать: не указана

Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1739

Сын: Горшенинъ Константинъ

Мать ребёнка: Горшенина Мавра Иванова

Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Кутянина Настасья

Мать ребёнка: Горшенина Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Горшенина Мавра Иванова

Тимошкино
Рождение ребёнка
1755

Сын: Горшенинъ Филипъ

Мать ребёнка: Горшенина Мавра Иванова

Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1761

Сын: Горшенинъ Тимофей

Мать ребёнка: Горшенина Мавра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Мавра Иванова

Смерть
1789
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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