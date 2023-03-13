Горшенинъ Константинъ
Место рожденияСимбирский уездъ деревня Тимошкино
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Горшенинъ-Бобылевъ Никифоръ
Мать: Горшенина Мавра Иванова
Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Горшенина Барышникова Ефросинья Терентьева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно