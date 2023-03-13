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Горшенинъ Константинъ

Место рождения

Симбирский уездъ деревня Тимошкино

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Горшенинъ-Бобылевъ Никифоръ

Мать: Горшенина Мавра Иванова

Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Горшенина Барышникова Ефросинья Терентьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Барышникова Ефросинья Терентьева