(Горшенина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горшенина) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Горшенинъ Константинъ

Мать: Горшенина Барышникова Ефросинья Терентьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан