Горшенина (Шибаева) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Шибаева) Афимья

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

13.10.1816

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кулаковъ Гаврила

Мать: Онисья

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Горшенинъ Семенъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горшенинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1785

Дочь: Емельянова Авдотья

Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1787

Сын: Горшенинъ Филипъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Филипъ

Смерть
13.10.1816
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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