Горшенина (Шибаева) Афимья
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти13.10.1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кулаковъ Гаврила
Мать: Онисья
Рождение ребёнка
1776
Сын: Горшенинъ Семенъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горшенинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ
Рождение ребёнка
16.02.1785
Дочь: Емельянова Авдотья
Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ
Рождение ребёнка
10.11.1787
Сын: Горшенинъ Филипъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Филипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Филипъ
Смерть
13.10.1816