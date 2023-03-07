Нечина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечина Мария

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Место рождения

Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.04.1908

Дата смерти

24.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908

Отец: Нечин Иван Григорьевич

Мать: Нечина Фёкла Трофимовна

Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1939

Муж: Ананьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
23.01.1942

Дочь: Гусева Татьяна

Отец ребёнка: Ананьев Иван Петрович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
24.12.1957
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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