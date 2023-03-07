Нечина Мария
Место рождения
Дата рождения01.04.1908
Дата смерти24.12.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908
Отец: Нечин Иван Григорьевич
Мать: Нечина Фёкла Трофимовна
Бракосочетание
07.02.1939
Рождение ребёнка
23.01.1942
Дочь: Гусева Татьяна
Отец ребёнка: Ананьев Иван Петрович
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
24.12.1957
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния