село Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Воскресенка

Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
10Воскресенское, с. вл.при безымянном овраге и кододцах.1552196651617Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Воскресенская волость
25. Воскресенское, село бывшее владельческое, дворов 284, жителей 1509, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Самарский уезд, Воскресенская волость
село Воскресенское716041690423382513485130

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Воскресенская волость
С. Воскресенское, Бывш. помещ. Русск. мордва. Прав., старообр. и сектант.90Пруд в овраге "Теплый"151542711571242

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Волжский район
56764Воскресенкасело53°04'с.ш.50°01'в.д.N-39-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Волжский муниципальный район, Сельское поселение Воскресенка
36614404101с Воскресенкасело

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