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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10Воскресенское, с. вл.при безымянном овраге и кододцах.1552196651617Церковь православная 1. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
25. Воскресенское, село бывшее владельческое, дворов 284, жителей 1509, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Воскресенское716041690423382513485130
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Воскресенское, Бывш. помещ. Русск. мордва. Прав., старообр. и сектант.90Пруд в овраге "Теплый"1515—42711571242
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56764Воскресенкасело53°04'с.ш.50°01'в.д.N-39-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36614404101с Воскресенкасело