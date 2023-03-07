Гусева (Ананьева) Татьяна
Место рождения
Дата рождения23.01.1942
Дата смерти12.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942
Отец: Ананьев Иван Петрович
Мать: Нечина Мария
Бракосочетание
05.12.1961
Рождение ребёнка
19.06.1962
Дочь: Климова Елена
Отец ребёнка: Гусев Александр Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
врач-педиатр
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Смерть
12.06.1989