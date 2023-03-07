Гусева (Ананьева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Ананьева) Татьяна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

23.01.1942

Дата смерти

12.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942

Отец: Ананьев Иван Петрович

Мать: Нечина Мария

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
05.12.1961

Муж: Гусев Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
19.06.1962

Дочь: Климова Елена

Отец ребёнка: Гусев Александр Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
врач-педиатр
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
unknown
Смерть
12.06.1989
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