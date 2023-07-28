Артемов Тихон Семенович
Место рождения
Дата рождения06.08.1874 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1874 ст.
Крещение
11.08.1874 ст.
Бракосочетание
21.08.1892 ст.
Жених: сельца Качанское крестьянин-собственник 1 брак 18 лет. Поручители жениха: крестьянин-собственник сельца Качанское Евстигней Семенович Артемов и Семен Мимхайлович Стефанов (Фонд 93, опись 1, дел... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1893 ст.
Дочь: Артемова Параскева Тихоновна
Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна
Рождение ребёнка
16.09.1898 ст.
Дочь: Артемова Вера Тихоновна
Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна
Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.
Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна
Рождение ребёнка
15.08.1902 ст.
Дочь: Латышева Василиса Тихоновна
Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна
По данным Архива дата рождения: 15(28)августа 1902 г. На могильном памятнике стоит дата рождения:03.09.1904 г.(сделан был со слов т.Вали Меркуловой и в спешке, вероятнее всего с ошибкой) Со слов Ланин... Показать все
Рождение ребёнка
1904
Сын: Артемов Василий Тихонович
Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна
В Ф 93, опись 2, Дело 793, ФПР 2155 за 1903-1908 гг. (только Родившиеся) и в В Ф 93, опись 3, Дело 1254, ФПР 2458 за 1909-1915 гг. (только Родившиеся) Данных о рождении нет. Возможно был рожден в Пит... Показать все
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ефимова Степанида Тихоновна
Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна
В Ф 93, опись 3, Дело 1254, ФПР 2458 за 1909-1915 гг. (только Родившиеся) Данных о рождении нет. Возможно была рождена в Питере.
Рождение ребёнка
25.10.1911 ст.
Сын: Артемов Дмитрий Тихонович
Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна
Рождение ребёнка
26.06.1914 ст.
Дочь: Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна
Рождение ребёнка
18.07.1915
Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна
В Ф 93, опись 2, Дело 793, ФПР 2155 за 1903-1908 гг. (только Родившиеся) и в В Ф 93, опись 3, Дело 1254, ФПР 2458 за 1909-1915 гг. (только Родившиеся) Данных о рождении нет. Возможно был рожден в Пит... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-собственник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917
Причина смерти: от эпидемии тифа