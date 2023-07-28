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Артемов Тихон Семенович

Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.08.1874 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1874 ст.

Отец: Артемов Симеон Антонович

Мать: Артемова Акилина Федоровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Крещение
11.08.1874 ст.
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.08.1892 ст.

Жена: Артемова Александра Павловна

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Жених: сельца Качанское крестьянин-собственник 1 брак 18 лет. Поручители жениха: крестьянин-собственник сельца Качанское Евстигней Семенович Артемов и Семен Мимхайлович Стефанов (Фонд 93, опись 1, дел... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1893 ст.

Дочь: Артемова Параскева Тихоновна

Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна

Рождение ребёнка
16.09.1898 ст.

Дочь: Артемова Вера Тихоновна

Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна

Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.

Сын: Артемов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна

Рождение ребёнка
15.08.1902 ст.

Дочь: Латышева Василиса Тихоновна

Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
По данным Архива дата рождения: 15(28)августа 1902 г. На могильном памятнике стоит дата рождения:03.09.1904 г.(сделан был со слов т.Вали Меркуловой и в спешке, вероятнее всего с ошибкой) Со слов Ланин... Показать все
Рождение ребёнка
1904

Сын: Артемов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В Ф 93, опись 2, Дело 793, ФПР 2155 за 1903-1908 гг. (только Родившиеся) и в В Ф 93, опись 3, Дело 1254, ФПР 2458 за 1909-1915 гг. (только Родившиеся) Данных о рождении нет. Возможно был рожден в Пит... Показать все
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ефимова Степанида Тихоновна

Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В Ф 93, опись 3, Дело 1254, ФПР 2458 за 1909-1915 гг. (только Родившиеся) Данных о рождении нет. Возможно была рождена в Питере.
Рождение ребёнка
25.10.1911 ст.

Сын: Артемов Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1914 ст.

Дочь: Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1915

Сын: Артемов Илья Тихонович

Мать ребёнка: Артемова Александра Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В Ф 93, опись 2, Дело 793, ФПР 2155 за 1903-1908 гг. (только Родившиеся) и в В Ф 93, опись 3, Дело 1254, ФПР 2458 за 1909-1915 гг. (только Родившиеся) Данных о рождении нет. Возможно был рожден в Пит... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-собственник
Место жительства
Неизвестно
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от эпидемии тифа