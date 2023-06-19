Латышева (Артемова) Василиса Тихоновна
Место рождения
Дата рождения15.08.1902 ст.
Дата смерти02.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1902 ст.
По данным Архива дата рождения: 15(28)августа 1902 г. На могильном памятнике стоит дата рождения:03.09.1904 г.(сделан был со слов т.Вали Меркуловой и в спешке, вероятнее всего с ошибкой) Со слов Ланин... Показать все
Крещение
16.08.1902 ст.
Васса.1902 год. 15(16)августа. Отец: сельца Качанское крестьянин Тихон Семенович Артемов. Мать: законная жена его Александра Павловна. Восприемники: с. Петровское крестьяне Арсений Стефанович Селезнев... Показать все
Бракосочетание
09.01.1923
На момент брака исполнилось 20 лет | Нарышкинская волость Тепло-Огаревского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
24.04.1928
Дочь: Верещагина Александра Петровна
Отец ребёнка: Латышев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
20.10.1930
Дочь: Ланина Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Латышев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
25.01.1933
Дочь: Третьякова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Латышев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
18.05.1939
Дочь: Меркулова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Латышев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Латышев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латышева Анна Петровна
Отец ребёнка: Латышев Петр Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1987
На могильном памятнике дата смерти: 02.03.1987 г. Со слов Ланиной З.П. - также. Дубликат Свидетельства о смерти есть в Тепло-Огаревском отделе ЗАГСа (можно получить близким родственникам и платно)