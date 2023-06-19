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Артемов Василий Тихонович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Артемов Тихон Семенович

Мать: Артемова Александра Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В Ф 93, опись 2, Дело 793, ФПР 2155 за 1903-1908 гг. (только Родившиеся) и в В Ф 93, опись 3, Дело 1254, ФПР 2458 за 1909-1915 гг. (только Родившиеся) Данных о рождении нет. Возможно был рожден в Пит... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемова Елена Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб или пропал без вести на ВОВ