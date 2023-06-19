Артемов Василий Тихонович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
В Ф 93, опись 2, Дело 793, ФПР 2155 за 1903-1908 гг. (только Родившиеся) и в В Ф 93, опись 3, Дело 1254, ФПР 2458 за 1909-1915 гг. (только Родившиеся) Данных о рождении нет. Возможно был рожден в Пит... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артемова Елена Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб или пропал без вести на ВОВ