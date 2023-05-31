Артемов Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1900 ст.
Крещение
22.06.1900 ст.
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: крестьянин с.Петровское Дмитрий Павлович Меркулов, сельца Качанское девица Агафья Семеновна Артемова. (Фонд 93, дело 2852, лист 455, актов.запись №36).
Смерть
Неизвестно