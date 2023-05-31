Артемов Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемов Иван Тихонович

Артемов Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1900 ст.

Отец: Артемов Тихон Семенович

Мать: Артемова Александра Павловна

Крещение
22.06.1900 ст.
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: крестьянин с.Петровское Дмитрий Павлович Меркулов, сельца Качанское девица Агафья Семеновна Артемова. (Фонд 93, дело 2852, лист 455, актов.запись №36).
Смерть
Неизвестно