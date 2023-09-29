Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кощеев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кощеев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Марфа

Отец ребёнка: Кощеев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Елизавета

Отец ребёнка: Кощеев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Федор

Отец ребёнка: Кощеев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Андрей

Отец ребёнка: Кощеев Василий Васильевич

Смерть
1928
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