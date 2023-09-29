Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Кощеев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Марфа
Отец ребёнка: Кощеев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Елизавета
Отец ребёнка: Кощеев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Федор
Отец ребёнка: Кощеев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Андрей
Отец ребёнка: Кощеев Василий Васильевич
Смерть
1928