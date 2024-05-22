Кощеев Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1888 ст.
Отец: Кощеев Василий Васильевич
Мать: Дарья Симоновна
Восприемник д.Захаровской кр-н Афанасий Власов Кощеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Мария Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Космина
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.
Мать ребёнка: Мария Космина
Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемник крестьянин д.Захаровской Федор Евфимиев Ходырев
Смерть
Неизвестно