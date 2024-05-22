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Кощеев Андрей Васильевич

Место рождения

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.10.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1888 ст.

Отец: Кощеев Василий Васильевич

Мать: Дарья Симоновна

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Восприемник д.Захаровской кр-н Афанасий Власов Кощеев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Мария Космина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Космина

Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.

Сын: Кощеев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Мария Космина

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемник крестьянин д.Захаровской Федор Евфимиев Ходырев
Смерть
Неизвестно

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