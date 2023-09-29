Кощеев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кощеев Василий Васильевич
Мать: Дарья Симоновна
Рождение ребёнка
14.12.1919
Мать ребёнка: Дарья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Клавдия
Мать ребёнка: Дарья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Лидия
Мать ребёнка: Дарья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Дарья ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья ?
Смерть
Неизвестно