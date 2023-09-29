Кощеев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Федор

Кощеев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кощеев Василий Васильевич

Мать: Дарья Симоновна

Рождение ребёнка
14.12.1919

Сын: Кощеев Иван Федорович

Мать ребёнка: Дарья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Клавдия

Мать ребёнка: Дарья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Лидия

Мать ребёнка: Дарья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Дарья ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close