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Горн Якоб Христофорович

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Место рождения

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1855

Отец: Горн Христоф (Христиан)

Мать: Елизабета

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1879

Жена: Беата

Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: Горн Фридрих Яковлевич

Мать ребёнка: Беата

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Горн Якоб

Мать ребёнка: Беата

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.01.1888

Сын: Горн Иоганн

Мать ребёнка: Беата

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.10.1895

Сын: Горн Карл

Мать ребёнка: Беата

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.04.1898

Сын: Горн Александр

Мать ребёнка: Беата

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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