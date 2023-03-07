Горн Якоб Христофорович
Место рождения
Дата рождения24.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1855
Отец: Горн Христоф (Христиан)
Мать: Елизабета
Бракосочетание
1879
Жена: Беата
Рождение ребёнка
24.01.1881
Мать ребёнка: Беата
Рождение ребёнка
07.07.1883
Рождение ребёнка
25.01.1888
Сын: Горн Иоганн
Мать ребёнка: Беата
Рождение ребёнка
17.10.1895
Рождение ребёнка
03.04.1898
Сын: Горн Александр
Мать ребёнка: Беата
Смерть
Неизвестно