(Фельде) Беата
Место рождения
Дата рождения05.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1859
Отец: Velde Johann Christoph
Мать: Maria Katharina
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
24.01.1881
Отец ребёнка: Горн Якоб Христофорович
Рождение ребёнка
07.07.1883
Сын: Горн Якоб
Отец ребёнка: Горн Якоб Христофорович
Рождение ребёнка
25.01.1888
Сын: Горн Иоганн
Отец ребёнка: Горн Якоб Христофорович
Рождение ребёнка
17.10.1895
Сын: Горн Карл
Отец ребёнка: Горн Якоб Христофорович
Рождение ребёнка
03.04.1898
Сын: Горн Александр
Отец ребёнка: Горн Якоб Христофорович
Смерть
Неизвестно