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(Фельде) Беата

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Место рождения

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

05.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1859

Отец: Velde Johann Christoph

Мать: Maria Katharina

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1879

Муж: Горн Якоб Христофорович

Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: Горн Фридрих Яковлевич

Отец ребёнка: Горн Якоб Христофорович

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Горн Якоб

Отец ребёнка: Горн Якоб Христофорович

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.01.1888

Сын: Горн Иоганн

Отец ребёнка: Горн Якоб Христофорович

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.10.1895

Сын: Горн Карл

Отец ребёнка: Горн Якоб Христофорович

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.04.1898

Сын: Горн Александр

Отец ребёнка: Горн Якоб Христофорович

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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