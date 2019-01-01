село Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Красный Яр

Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрическая книга с.Селитренное Астраханской губ. за 19 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1809Красный Яр, кол. нем.при р. Березовке.1872523815401591Церковь лютеранская 1. Училище. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Красно-Ярская волость
1085. Красный-Яр, село бывшее колонистов, при речке Березовке, дворов 318, жителей 4343, волостное правление (уездный город 180 в.), церковь лютеранская, школа, 5 лавок, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Красно-Ярская волость
колония Красный-Яр24417321492337131001265425754[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Красноярская волость
Кол. Красный Яр. Б. колон. Немцы. Лютер.5131Р. Березовка410 30180108133603985

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Энгельсский район
43584Красный Ярсело51°38'с.ш.46°25'в.д.M-38-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Энгельсский муниципальный район, Красноярское сельское поселение
63650440101с Красный Ярсело

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