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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрическая книга с.Селитренное Астраханской губ. за 19 Показать все
• Метрическая книга с.Селитренное Астраханской губ. за 19 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1809Красный Яр, кол. нем.при р. Березовке.1872523815401591Церковь лютеранская 1. Училище. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1085. Красный-Яр, село бывшее колонистов, при речке Березовке, дворов 318, жителей 4343, волостное правление (уездный город 180 в.), церковь лютеранская, школа, 5 лавок, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Красный-Яр24417321492337131001265425754[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Кол. Красный Яр. Б. колон. Немцы. Лютер.5131Р. Березовка410 30180—108133603985
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43584Красный Ярсело51°38'с.ш.46°25'в.д.M-38-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63650440101с Красный Ярсело