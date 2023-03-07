Плотников Алексей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Алексей Осипович

Плотников Алексей Осипович

avatar

Место рождения

Плотники, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Осип Артемьевич

Мать: Плотникова Агафья

Плотники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Плотников Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
23.03.1930

Дочь: Каргапольцева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Плотники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
До 1930

Сын: Плотников Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close