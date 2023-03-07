Плотников Алексей Осипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Осип Артемьевич
Мать: Плотникова Агафья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Плотников Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
23.03.1930
Дочь: Каргапольцева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
До 1930
Сын: Плотников Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно