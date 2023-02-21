Плотникова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1900
Дата смерти27.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Плотников Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Плотников Алексей Осипович
Рождение ребёнка
23.03.1930
Дочь: Каргапольцева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Плотников Алексей Осипович
Плотники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1930
Сын: Плотников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Плотников Алексей Осипович
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Плотников Алексей Осипович
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Плотников Алексей Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1979
Похоронена в п. Пижма Тоншаевского района Горьковской области