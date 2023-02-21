Плотникова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1900

Дата смерти

27.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Плотников Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Плотников Алексей Осипович

Рождение ребёнка
23.03.1930

Дочь: Каргапольцева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Плотников Алексей Осипович

Плотники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1930

Сын: Плотников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Плотников Алексей Осипович

Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Плотников Алексей Осипович

Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Плотников Алексей Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Алексей Осипович

Смерть
27.10.1979
Похоронена в п. Пижма Тоншаевского района Горьковской области
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