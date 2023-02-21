(Плотникова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плотникова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1930

Отец: Плотников Алексей Осипович

Мать: Плотникова Анна Ефимовна

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