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(Плотникова) Евдокия Алексеевна
(Плотникова) Евдокия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1930
Пол
Женский
Отец
Плотников Алексей Осипович
Мать
Плотникова Анна Ефимовна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После 1930
Отец:
Плотников Алексей Осипович
Мать:
Плотникова Анна Ефимовна
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