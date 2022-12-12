Плотников Осип Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Осип Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1905

Сын: Плотников Павел Осипович

Мать ребёнка: Плотникова Агафья

Плотники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Алексей Осипович

Мать ребёнка: Плотникова Агафья

Плотники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Агафья

Смерть
Неизвестно
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