Корнилевич (Колупайлова) Алла Валериановна
Место рожденияг. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Дата рождения27.08.1929
Дата смерти11.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1929
г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Бракосочетание
25.06.1949
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корнилевич Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилевич Андрей Юрьевич
Отец ребёнка: Корнилевич Юрий Васильевич
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилевич Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Корнилевич Юрий Васильевич
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Смерть
11.11.2001
Евпатория, Евпатория, Республика Крым