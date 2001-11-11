Корнилевич (Колупайлова) Алла Валериановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилевич (Колупайлова) Алла Валериановна

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Место рождения

г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Дата рождения

27.08.1929

Дата смерти

11.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1929

Отец: Колупайлов Валериан Николаевич

Мать: Колупайлова Мария Левановна

г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Бракосочетание
25.06.1949

Муж: Корнилевич Юрий Васильевич

г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилевич Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Корнилевич Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилевич Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Корнилевич Юрий Васильевич

г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилевич Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Корнилевич Юрий Васильевич

г. Тбилиси, Грузинская ССР
Смерть
11.11.2001
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
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