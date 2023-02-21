Колупайлова (Чичуа) Мария Левановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1905
Дата смертиОколо 1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1905
Отец: Чичуа Леван Николаевич
Бракосочетание
05.03.1927
г. Тифлис (Тбилиси), Тифлисская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.08.1929
Дочь: Корнилевич Алла Валериановна
Отец ребёнка: Колупайлов Валериан Николаевич
г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
Около 1988
г. Тбилиси, Грузия