Колупайлова (Чичуа) Мария Левановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупайлова (Чичуа) Мария Левановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1905

Дата смерти

Около 1988

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1905

Отец: Чичуа Леван Николаевич

Мать: Чичуа Наталья Владимировна

Бракосочетание
05.03.1927

Муж: Колупайлов Валериан Николаевич

г. Тифлис (Тбилиси), Тифлисская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.08.1929

Дочь: Корнилевич Алла Валериановна

Отец ребёнка: Колупайлов Валериан Николаевич

г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
Около 1988
г. Тбилиси, Грузия
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