Чичуа Леван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти20.09.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
церковь Святого Захария и Елизаветы
Рождение ребёнка
13.06.1905
Дочь: Колупайлова Мария Левановна
Мать ребёнка: Чичуа Наталья Владимировна
Смерть
20.09.1910
Фатеевка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область