Чичуа Леван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичуа Леван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

20.09.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1902

Жена: Чичуа Наталья Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
церковь Святого Захария и Елизаветы
Рождение ребёнка
13.06.1905

Дочь: Колупайлова Мария Левановна

Мать ребёнка: Чичуа Наталья Владимировна

Смерть
20.09.1910
Фатеевка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
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