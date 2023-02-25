Чичуа Леван Николаевич 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Чичуа Леван Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1853

умер 20.09.1910, Фатеевка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Супруги
Чичуа (Соллогуб) Наталья Владимировна22.12.1861 г.р.
Дети
Колупайлова (Чичуа) Мария Левановна13.06.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1902

Жена: Чичуа (Соллогуб) Наталья Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

церковь Святого Захария и Елизаветы

Рождение ребёнка
13.06.1905

Дочь: Колупайлова (Чичуа) Мария Левановна

Мать ребёнка: Чичуа (Соллогуб) Наталья Владимировна

Смерть
20.09.1910
Фатеевка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

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