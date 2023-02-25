Чичуа Леван Николаевич
мужской, родился 1853
умер 20.09.1910, Фатеевка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Супруги
Чичуа (Соллогуб) Наталья Владимировна22.12.1861 г.р.
Дети
Колупайлова (Чичуа) Мария Левановна13.06.1905 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.06.1905
Дочь: Колупайлова (Чичуа) Мария Левановна
Мать ребёнка: Чичуа (Соллогуб) Наталья Владимировна
Смерть
20.09.1910
Фатеевка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область