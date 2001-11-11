Колупайлов Валериан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиОколо 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.03.1927
г. Тифлис (Тбилиси), Тифлисская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.08.1929
Дочь: Корнилевич Алла Валериановна
Мать ребёнка: Колупайлова Мария Левановна
г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
Около 1936