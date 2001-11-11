Колупайлов Валериан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупайлов Валериан Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Около 1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.03.1927

Жена: Колупайлова Мария Левановна

г. Тифлис (Тбилиси), Тифлисская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.08.1929

Дочь: Корнилевич Алла Валериановна

Мать ребёнка: Колупайлова Мария Левановна

г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
Около 1936
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