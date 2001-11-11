Корнилевич Юрий Васильевич
Место рожденияг. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Дата рождения18.06.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Бракосочетание
25.06.1949
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корнилевич Алла Валериановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилевич Андрей Юрьевич
Мать ребёнка: Корнилевич Алла Валериановна
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилевич Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Корнилевич Алла Валериановна
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Смерть
Неизвестно
г. Тбилиси, Грузинская ССР