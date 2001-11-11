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Корнилевич Юрий Васильевич

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Место рождения

г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Дата рождения

18.06.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Бракосочетание
25.06.1949

Жена: Корнилевич Алла Валериановна

г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилевич Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Корнилевич Алла Валериановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилевич Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Корнилевич Алла Валериановна

г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилевич Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Корнилевич Алла Валериановна

г. Тбилиси, Грузинская ССР
Смерть
Неизвестно
г. Тбилиси, Грузинская ССР
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