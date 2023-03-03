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Соловьев Семен Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1987

Отец: Соловьев Сергей Константинович

Мать: Соловьева Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
28.04.2014

Дочь: Соловьева Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Соловьева Алина Валерьевна

Рождение ребёнка
28.04.2014

Дочь: Соловьева София Семеновна

Мать ребёнка: Соловьева Алина Валерьевна

Рождение ребёнка
28.04.2014

Дочь: Соловьева София Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.10.2022

Сын: Соловьев Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Соловьева Алина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Алина Валерьевна

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