Соловьев Семен Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1987
Рождение ребёнка
28.04.2014
Дочь: Соловьева Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Соловьева Алина Валерьевна
Рождение ребёнка
28.04.2014
Дочь: Соловьева София Семеновна
Мать ребёнка: Соловьева Алина Валерьевна
Рождение ребёнка
28.04.2014
Дочь: Соловьева София Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.10.2022
Сын: Соловьев Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Соловьева Алина Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно