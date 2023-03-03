Соловьева (Решотка) Алина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Решотка) Алина Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1989

Отец: Решотка Валерий Сергеевич

Мать: Решотка Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
28.04.2014

Дочь: Соловьева Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Соловьев Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
28.04.2014

Дочь: Соловьева София Семеновна

Отец ребёнка: Соловьев Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
15.10.2022

Сын: Соловьев Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Соловьев Семен Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Семен Сергеевич

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