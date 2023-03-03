Соловьева (Решотка) Алина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1989
Рождение ребёнка
28.04.2014
Дочь: Соловьева Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Соловьев Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
28.04.2014
Дочь: Соловьева София Семеновна
Отец ребёнка: Соловьев Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.2022
Сын: Соловьев Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Соловьев Семен Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно