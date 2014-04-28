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Соловьева Елизавета Семеновна
Соловьева Елизавета Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.2014
Пол
Женский
Отец
Соловьев Семен Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Соловьева (Решотка) Алина Валерьевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.2014
Отец:
Соловьев Семен Сергеевич
Мать:
Соловьева Алина Валерьевна
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