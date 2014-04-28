Соловьева София Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева София Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.2014

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.2014

Отец: Соловьев Семен Сергеевич

Мать: не указана

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