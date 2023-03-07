Максакова (Тырышкина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Тырышкина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1893

Отец: Тырышкин Иван Моисеевич

Мать: Тырышкина Александра Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.02.1911

Муж: Максаков Иван Степанович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1912

Сын: Максаков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1915

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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