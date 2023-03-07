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Максаков Иван Степанович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Максаков Степан Петрович

Мать: Максакова Ефросинья Ерофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.02.1911

Жена: Максакова Варвара Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1912

Сын: Максаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Максакова Варвара Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Варвара Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1915

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Варвара Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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