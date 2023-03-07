Максаков Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
02.02.1911
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1912
Мать ребёнка: Максакова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1915
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно