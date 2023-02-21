Антроп Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1687
Отец: Сержант Архип Исаев
Мать: не указана
ИВ-1744 Антроп 57=1687 ИВ-1748 Отроп 70=1678 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Антроп 43=1707
Рождение ребёнка
15.01.1745
Сын: Иван Антропов
Мать ребёнка: Анна Иванова
МК-1745 15.01 1745 Деревни Речек отставного сержанта Архипа Исаева сын Иоанн (ОШИБКА, НАДО сына Архипов Исаева Антропа) ИВ-1746 Ивана нет ИВ-1747 Иван 1=1746 ИВ-1748 Иван 1=1747 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Ив... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно