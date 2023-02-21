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Антроп Архипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1711 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Сержант Архип Исаев

Мать: не указана

ИВ-1744 Антроп 57=1687 ИВ-1748 Отроп 70=1678 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Антроп 43=1707
Рождение ребёнка
15.01.1745

Сын: Иван Антропов

Мать ребёнка: Анна Иванова

МК-1745 15.01 1745 Деревни Речек отставного сержанта Архипа Исаева сын Иоанн (ОШИБКА, НАДО сына Архипов Исаева Антропа) ИВ-1746 Ивана нет ИВ-1747 Иван 1=1746 ИВ-1748 Иван 1=1747 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Ив... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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