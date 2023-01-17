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Сержант Архип Исаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Исай

Мать: не указана

Вотчины Троице-Сергиевой Лавры в деревне Речках морского флота первого полка отставной сержант
Рождение ребёнка
1687

Сын: Антроп Архипов

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1744 Антроп 57=1687 ИВ-1748 Отроп 70=1678 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Антроп 43=1707
Рождение ребёнка
15.01.1745

Сын: Иван Архипов

Мать ребёнка: не указана

МК-1745 15.01 1745 Деревни Речек отставного сержанта Архипа Исаева сын Иоанн
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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