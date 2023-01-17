Сержант Архип Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Исай
Мать: не указана
Вотчины Троице-Сергиевой Лавры в деревне Речках морского флота первого полка отставной сержант
Рождение ребёнка
1687
Сын: Антроп Архипов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1744 Антроп 57=1687 ИВ-1748 Отроп 70=1678 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Антроп 43=1707
Рождение ребёнка
15.01.1745
Сын: Иван Архипов
Мать ребёнка: не указана
МК-1745 15.01 1745 Деревни Речек отставного сержанта Архипа Исаева сын Иоанн
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно